Виктор Гончаренко: "Сделаем все, чтобы хорошо подготовиться к "Зениту"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:1) отметил, что команда проявила характер, а также оценил перспективы попадания в Лигу чемпионов. Напомним, армейцы вышли на второе место, однако пока уступают "Спартаку" по потерянным очкам.

- Переломная точка? После того, как мы пропустили, минут 15 приходили в себя, – отметил Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Как только пришли в себя, может быть, путем замен, минуте на 70-й наступил этот перелом. Думаю, в очередной раз команда проявила характер. Мы много раз были в сложных ситуациях. Мне казалось, что силы нас покидают, но за счет того, что у нас есть стержень, мы смогли переломить ход встречи и одержать победу. Нам было тяжело в конце. Мы много матчей сыграли в этом промежутке. Тем не менее, доволен, как мы отреагировали на пропущенный мяч, начинай с 60-70-й минуты.

– Выпустили Натхо для атаки или усиливали опорную зону для обороны?

– Когда выходил Натхо, думали только об атаке.

– Муса… До этого Чалов. Как это происходит?

– Нападающие для этого и нужны. Рад за нападающих. Команды, которые идет вверху, должны иметь игроков, которые забивают. Мы до этого не дотягиваем. Приходится компенсировать это группой атаки.

– При фоле на Витинью должна быть красная карточка?

– Я не видел, поэтому мне сложно комментировать. У него рассечение, посмотрим на его состояние.

– Перспективы попасть в Лигу чемпионов?

– Мы идем от игры к игре. Нам было сложно готовиться, потому что очень много матчей было. У нас сейчас "Зенит". Сделаем все, чтобы хорошо подготовиться к нему.