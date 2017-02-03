Виктор Гончаренко: "Против "Виктории" был самый серьезный спарринг"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после товарищеского матча с "Викторией" (0:0) заявил, что его подопечные не смогли одержать победу из-за нереализованных моментов. Встреча прошла в рамках тренировочного сбора армейцев в Кампоаморе, который пройдет до 7 февраля. Заключительный сбор ЦСКА пройдет также в Испании с 11 по 25 февраля.

– Это был наш самый серьезный спарринг, – цитирует сайт ЦСКА Гончаренко. – Всей командой качественно работали в обороне, есть четкое понимание, как мы защищаемся. Было достаточно моментов, чтобы выиграть, но мы их не реализовали. Много травмированных, и у Чалова возникло недомогание. В случае еще двух-трех замен удалось бы еще взвинтить темп.