Виктор Гончаренко: "Не было переживаний, что некого будет ставить в состав на игру с "Анжи"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 30-го тура чемпионата России против "Анжи" заявил, что у тренерского штаба не было переживаний по составу на игру. Напомним, что ЦСКА занимает второе место с 59 очками. Одно набранное очко в споре за серебро и путевку в отборочный раунд Лиги чемпионов красно-синим уступает "Зенит", который в воскресенье играет в Москве с "Локомотивом".

– У игроков были мелкие повреждения, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Гончаренко. – Особых переживаний не было, что не получится кого-то поставить в состав. Алан получил очередную травму, и играть сегодня не сможет.

Уровень конкуренции в РФПЛ запредельный, много сильных команд, не можешь гарантировать себе победу в любом матче. Сейчас нам нужно выигрывать, чтобы попадать в квалификацию Лиги чемпионов. Повезло с календарем? Если бы мы играли с "Локомотивом", были бы другие оценки игры. Но остался матч с "Анжи".

Матч состоится сегодня, 21 мая, начало - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча