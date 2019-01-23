Виктор Гончаренко: "Мне нравятся такие матчи, как с "Мольде"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что ему понравился товарищеский матч его команды с "Мольде" (2:1).

– Мне нравятся подобные матчи. Такие команды, как "Мольде", имеют хорошую организацию, играют агрессивно, компактно, оставляют мало зон. Нужно быстро принимать решения, чтобы ходил мяч. Также мне нравится, когда команда проявляет характер. В первом тайме мы тяжело двигались, держали в уме тот объем работы, который проделали. Когда потом "сбросили оковы", стали лучше двигаться, быстрее принимать решения. Мы наращивали давление и в конце концов сумели реализовать то преимущество, которое имели.

Мы как тренеры даем игрокам карты, а они должны разыгрывать их, принимать правильные решения. Стараемся улучшать стандартные положения, позиционные и быстрые атаки, уметь нестандартно сыграть перед штрафной соперника. Все это было и в сегодняшней игре, и во вчерашней.

Как и всегда мы проделали большой объем работы, для многих это стало неожиданностью – в какой-то момент ребята ужаснулись таким нагрузкам и не верили, что можно играть по 90 минут после десяти дней занятий в двухразовом режиме. Тем не менее сейчас они убедились в том, что это возможно.

