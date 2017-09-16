Виктор Гончаренко: "ЦСКА мог победить "Ростов" с более крупным счетом"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 10-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:0) выразил уверенность в том, что команда могла победить с более крупным счетом. По словам специалиста, команды играли на встречных курсах.

– Сказался ли матч с "Бенфикой"? Может быть, только в конце встречи. А так, я считаю, что мы правильно отделяем Лигу чемпионов от чемпионата России, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Мы говорили с командой о том, что соперник будет глубоко обороняться, поэтому важно найти лазейку, чтобы забить и соперник раскрылся. Несложно проследить, что ЦСКА проигрывал командам, которые глубоко играли в защите. Сегодня футбол шел на встречных курсах, могли победить с более крупным счетом.

Молодежь? Они подличают необходимый опыт, делают много правильных вещей – движение, взаимодействие. Они только номинально молодые.

Насыщенный календарь? Мы уже два месяца живем в таком графике, поэтому ничего нового. Гораздо сложнее играть в квалификации Лиги чемпионов, чем в групповом турнире, потому что возрастает цена ошибки. А здесь у тебя шесть. Что касается игры с "Курском", то мы сделаем ротацию.

Трансляция матча ЦСКА – "Ростов"