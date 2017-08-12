Виктор Гончаренко: "ЦСКА был лучше "Спартака", мы не заслуживали поражения"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил уверенность в том, что результата матча 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:1) является справедливым. По словам специалиста, в этой встрече армейцы играли лучше соперника.

- За счет чего добавили в конце? Думаю, что за счет Головина. Его действия стали решающими. Понятно, что идут качели, когда счет ничейный. Нельзя было проигрывать, потому что ЦСКА был лучше. Понятно, что игроки держат в голове счет предыдущих игр, но победили за счет характера.

Откуда силы у Головина? Он достаточно хорошо готов, что не является секретом. От него можно требовать таких действия в каждой игре.

Щенников - грозное оружие? Он должен подключаться. Я рад, что он начал располагаться правильно. Конечно же, это грозное оружие.

В этой встрече нам не требовалось три центральных защитника, потому что с "Рубином" играл Жонатас, а у "Спартака" - Мельгарехо. Мы играли качественно, много атаковали, особенно, когда попадали между линиями. Рад, что наше исполнительское мастерство оказалось выше.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"