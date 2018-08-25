Виктор Гончаренко: "Бистрович провел только одну тренировку перед игрой с "Рубином"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал предстоящую встречу с "Рубином" в первом туре российской премьер-лиги.

- Доволен как команда работает. Приобретения еще возможны. Мы можем подписать Шимански? Не хочется комментировать слухи, мы прекрасно понимаем, что нам нужны новые игроки, - сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер". - Но также мы ждем возвращения травмированных. Мы думаем как усилить игру в нынешнем составе, нам надо понимать как атаковать, как обороняться, нужен баланс в игре.

Вы сами увидите, кто выйдет на позиции левого защитника сегодня. Отсутствие Бистровича в стартовом составе? Он наш лидер, но провел только одну тренировку. Мотивация у Ахметова на матч с бывшим клубом? Он мотивирован не только на этой неделе, ему все равно с кем играть.

"Рубин" – ЦСКА: чемпионат России по футболу, премьер-лига, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция