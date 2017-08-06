Виктор Гончаренко: "Акинфеев поправится к следующей игре или к "Спартаку"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил разочарование игрой команды в первые минуты матча 4-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:2). Также специалист озвучил примерные сроки восстановления Игоря Акинфеева, передает корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН.

– Очень плохо начали. Для опытной команды это непозволительно, – сказал Гончаренко. – Но в остальное время, если вычесть стартовые 10-11 минут, мы много и неплохо атаковали, у нас были предпосылки забить. Больше могли помочь Помазуну – при стандарте потеряли концентрацию. Возможно, уже к следующей игре или к "Спартаку" поправится Акинфеев.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"