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Газета № 7412, 07.08.2017

Виктор Гончаренко: "Акинфеев поправится к следующей игре или к "Спартаку"

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил разочарование игрой команды в первые минуты матча 4-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:2). Также специалист озвучил примерные сроки восстановления Игоря Акинфеева, передает корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН.

– Очень плохо начали. Для опытной команды это непозволительно, – сказал Гончаренко. – Но в остальное время, если вычесть стартовые 10-11 минут, мы много и неплохо атаковали, у нас были предпосылки забить. Больше могли помочь Помазуну – при стандарте потеряли концентрацию. Возможно, уже к следующей игре или к "Спартаку" поправится Акинфеев.

Трансляция матча ЦСКА – "Рубин"

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Газета № 7412, 07.08.2017
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ПИПКИНПАПА

Предпосылки может и были, но моментов не было. Некем обострять, некем обороняться. Один пшик какой то. Боюсь с ЯБ ловить нечего будет, да и Зенит, рвущий хрюшек как тряпку разтрепит в клочья.

20:51 6 августа