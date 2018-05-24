Виктор Файзулин - о Сергее Горлуковиче: "Жестче тренера я не видел"

Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Виктор Файзулин в интервью "СЭ" признался, что жестче тренера, чем Сергей Горлукович, с которым он работал в "СКА-Энергии", футболист не видел. Хавбек признался, что иногда во время тренировок специалист не разрешал спортсменам даже пить.

– В "СКА-Энергии" вы работали не только со Смоляниновым, но и с Горлуковичем. Жестко было?

– При нем я сыграл мало из-за травм. Но жестче тренера я не видел – мог на 30-й минуте троих сразу поменять! Был у нас такой парень Леша Семенов, так он у Горлуковича вообще "любимчиком" был. Говорил ему перед игрой: "Леша, я тебе десять минут даю – ты должен что-то показать". Человек весь в мыле бегал, но спустя пять минут тренер говорил запасному: "Готовься, сейчас выйдешь". И на 13-й минуте действительно Семенова меняли. Бывали и совсем неадекватные моменты. Например, Горлукович нам во время тренировок воду не давал пить.

– Как это?

– Прилетаешь с выездного матча – у тебя после восьми часов в самолете стопы на два размера больше, ноги отекли. Пить хочется, а дома для тех, кто не играл, проводят тренировку. Я при Горлуковиче как раз играл немного, так что почти всегда попадал на это занятие. Прямо с самолета приходилось идти на тренировку – бегать, прыгать. А летом в Хабаровске жара нереальная, и мошкара летает. А нам пить нельзя. Доходило до того, что приходилось бутылки в форме прятать.

– Так и до обезвоживания недалеко.

– Вот! Но тренеру это не объяснить было, человек такой. Я сравниваю то время с армией: прошел ее – и хорошо. Много лет спустя вспоминаю и думаю: как я все это выдержал?! Перелеты еще, причем часто двойные. В общем, год в Хабаровске за три. Хорошо хоть сейчас ввели правило надбавок: чем больше лет ты в команде – тем выше премиальные. Появляется мотивация оставаться в Хабаровске дольше. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Файзулина – здесь