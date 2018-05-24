Виктор Файзулин - о покупке Халка и Витселя: "Понимаю Денисова"

Бывший полузащитник сборной России и "Зенита" Виктор Файзулин в интервью "СЭ" признался, что понимал возмущение ныне полузащитника "Локомотива", в то время – сокомандника, Игоря Денисова по поводу покупки сине-бело-голубыми иностранных игроков в 2012 году. По его словам, у нападающего Халка и у хавбека Акселя Витселя тот сезон не пошел.

– Вы сказали, что делите карьеру в "Зените" на этапы. Какой ярче?

– Много думал о том, какой лучше. Пришел к выводу, что в каждом было что-то свое. С Адвокатом – куча титулов и суперэмоции, много выходных, демократия – Дик не особо напрягал. Классный период!

– А при Спаллетти?

– При нем было интереснее. Я люблю учиться, а он как раз обучал больше, чем Адвокат. Очень нравилось наблюдать за тем, как и что говорит Лучано. Добрый мужик. Классный! Харизма чувствуется. У Спаллетти были просто убийственные предсезонки, но в ходе чемпионата это помогало: отыграл 90 минут, а у тебя сил еще на полчаса, а то и на 40 минут. Бывали моменты, когда мы никого из соперников не видели и не чувствовали. Выходили и понимали – сейчас мы их просто загоним. Не переиграем, а именно загоним.

​– Виллаш-Боаш чем запомнился?

– У него был самый интересный тренировочный процесс. Всегда все новое, разминка каждый день разная, никакой монотонности – все быстро. И все на позитиве. Ребята всегда смеялись, по вечерам собирались. Чудо со знаком минус, что мы не выиграли с Андре больше одного чемпионства.

– Когда "Зенит" купил Витселя и Халка, вы переживали? Денисов даже с руководством разругался.

– Был момент. Я Гарика понимаю на самом деле, просто у нас разные характеры, да и у него тогда был высокий статус в команде, так что он мог говорить с руководством. Мы дважды подряд стали чемпионами, когда костяк был русским. Да, в Лиге чемпионов выступали не очень удачно, но титул в России брали легко. К покупке Халка и Витселя поначалу все отнеслись нормально, но потом начался чемпионат, и у них не пошло. Чувствовалось – не встроили в команду! Конечно, мы сидели и думали, почему Спаллетти ставит их в состав, ведь у нас игра из-за этого сломалась. И тут, наверно, у Гарика нервы не выдержали, но на тот момент все его понимали. Что конкретно произошло, я не знаю. Но могу сказать, что Гарик переживал за команду, как и все. (Гоша ЧЕРНОВ)

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