Виктор Булатов: "Решение по Данни странное. Особенно на фоне подписания Нобоа"

Бывший главный тренер "Торпедо" Виктор Булатов считает, что полузащитник Данни мог бы приносить пользу "Зениту" и дальше. Он отметил, что решение расстаться с 33-летним португальцем выглядит странно.

– Странное решение "Зенита", на год еще можно было подписать контракт с Данни, – отметил Булатов. – Странно еще и потому, что пригласили Нобоа, который на год младше португальца. И заключили с ним трехлетнее соглашение. И убирают Данни – символ клуба. Он мог бы приносить пользу "Зениту", даже выходя на замену. Но это мой взгляд со стороны. Быть может, в клубе знают о проблемах Данни со здоровьем, тем более он недавно восстановился после тяжелой травы.

– Но ведь Данни весной был одним из лучших в команде.

– Потому и выглядит решение странным.

– Манчини уже мог сделать вывод по футболисту или это больше решение клуба?

– Скорее, да. Было понятно, что он будет работать в "Зените", и итальянец уже мог одобрить такое решение.

– Клубы РФПЛ выстроятся в очередь за Данни?

– Не все, конечно. Например, в ЦСКА есть политика не брать возрастных игроков. Хотя Широков в прошлом году оказался в армейском клубе. Тут ведь в большей степени все зависит от Данни. Хочет ли он остаться в России, есть ли у него варианты в Португалии или Европе. (Сергей АСТАХОВ)