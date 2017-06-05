Виктор Булатов: "Решение по Данни странное. Особенно на фоне подписания Нобоа"

Бывший главный тренер "Торпедо" Виктор Булатов считает, что полузащитник Данни мог бы приносить пользу "Зениту" и дальше. Он отметил, что решение расстаться с 33-летним португальцем выглядит странно.
– Странное решение "Зенита", на год еще можно было подписать контракт с Данни, – отметил Булатов. – Странно еще и потому, что пригласили Нобоа, который на год младше португальца. И заключили с ним трехлетнее соглашение. И убирают Данни – символ клуба. Он мог бы приносить пользу "Зениту", даже выходя на замену. Но это мой взгляд со стороны. Быть может, в клубе знают о проблемах Данни со здоровьем, тем более он недавно восстановился после тяжелой травы.
– Но ведь Данни весной был одним из лучших в команде.
– Потому и выглядит решение странным.
– Манчини уже мог сделать вывод по футболисту или это больше решение клуба?
– Скорее, да. Было понятно, что он будет работать в "Зените", и итальянец уже мог одобрить такое решение.
– Клубы РФПЛ выстроятся в очередь за Данни?
– Не все, конечно. Например, в ЦСКА есть политика не брать возрастных игроков. Хотя Широков в прошлом году оказался в армейском клубе. Тут ведь в большей степени все зависит от Данни. Хочет ли он остаться в России, есть ли у него варианты в Португалии или Европе. (Сергей АСТАХОВ)
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Виктор , как тренер ты должен заметить , что Данни должен провести невероятный матч , чтобы принести пользу , а Нобоа может и стоя столько же дать.
12:48