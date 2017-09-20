Видео: Дзюба тепло общается с детьми перед матчем с "Уфой"

"Зенит" на официальном сайте опубликовал видео, в котором нападающий клуба Артем Дзюба тепло общается с детьми, выводившими футболистов на матч 10-го тура чемпионата России против "Уфы".

На днях в интернете появилось подобное видео, на котором Дзюба дергает за косичку одну из девочек, а после "сваливает" вину на другого мальчика. После игры он подарил "пострадавшей" свою футболку.

Дзюба и "дочка Новосельцева". Милота дня