Уличная атлетика при поддержке Datsun
20:11 | Футбол — РФПЛ

Видео: Дзюба тепло общается с детьми перед матчем с "Уфой"


"Зенит" на официальном сайте опубликовал видео, в котором нападающий клуба Артем Дзюба тепло общается с детьми, выводившими футболистов на матч 10-го тура чемпионата России против "Уфы"

На днях в интернете появилось подобное видео, на котором Дзюба дергает за косичку одну из девочек, а после "сваливает" вину на другого мальчика. После игры он подарил "пострадавшей" свою футболку.

Дзюба и "дочка Новосельцева". Милота дня 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий