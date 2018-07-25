Вице-президент "Монако": "Головин выбирал между нами и "Челси". Решение было сложным"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев сообщил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин до последнего момента выбирал между французским клубом и "Челси". Хавбек в ближайшее время подпишет пятилетний контракт с "Монако".

- Правда, что Головин сам до последнего момента выбирал между "Монако" и "Челси"?

- Да. Это так. Для него это было сложным решением. Я его полностью понимаю. Сложнейший выбор, ведь определяется дальнейшая карьера. "Челси" - это все-таки топ-клуб. Он задавал себе много вопросов, искал на них ответы. Но в итоге, считаю, поступил верно. Ничего гарантированно говорить сейчас нельзя. Но шансы раскрыться в "Монако" у него выше, чем в "Челси". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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