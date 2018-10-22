13:33 | Футбол — РПЛ

Вероятное назначение Черчесова в "Спартак" состоится после ноябрьских матчей сборной России

1 июля. Москва. Лужники. Россия - Испания - 1:1 (4:3 по пенальти). Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
1 июля. Москва. Лужники. Россия - Испания - 1:1 (4:3 по пенальти). Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Обсудить
76

По данным "СЭ", в том случае, если Станислав Черчесов возглавит "Спартак", это назначение произойдет после ноябрьских матчей сборной России.

Напомним, что национальная команда сыграет на выезде со Швецией в Лиге Наций 20 ноября и с Германией в контрольной встрече 15 ноября. До тех пор исполняющим обязанности главного тренера красно-белых останется Рауль Рианчо.

Напомним, что совет директоров московского "Спартака" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.

54-летний итальянец возглавил "Спартак" в августе 2016 года, после того, как Дмитрий Аленичев подал в отставку.

Под руководством Карреры московский "Спартак" выиграл чемпионат России по футболу и Суперкубок страны.

Опрос

Кто должен тренировать "Спартак"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
76
Загрузка...
Материалы сюжета: Каррера и "Спартак": это тупик
Материалы других СМИ
Загрузка...