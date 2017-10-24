Вернблум установил рекорд по количеству желтых карточек в чемпионатах России

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум в матче 14-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) установил рекорд по количеству предупреждений в играх против одного соперника, сообщает официальный сайт армейцев. В 12 играх с питерцами сине-бело-голубыми шведский хавбек заработал 12 предупреждений. Предыдущее достижение принадлежало Владиславу Радимову. В 11 играх против ЦСКА он получил 11 желтых карточек (1 – в составе "Динамо", – 3 – в "Крыльях Советов", 7 – в "Зените").

После игры, которая состоялась 22 октября, между командами установилось равенство в чемпионатах России – ЦСКА и "Зенит" выиграли по 15 матчей, еще 15 встреч завершились вничью.

Матч с "Зенитом" ЦСКА заканчивал с 10 игроками с российским паспортом на поле. Единственным легионером был Вернблум.

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