Ведран Чорлука: "Люди в России думают, что все можно изменить за день или за месяц"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука признался, что наиболее оптимистичным периодом его выступления в московской команде была игра под руководством Леонида Кучука. По его словам, болельщикам не хватает терпения.

– Когда Кучук был тренером, и у нас был такой игрок, как Диарра. Я тогда был счастлив и видел, что команда способна на многое, – цитирует еженедельник "Футбол" Чорлуку. – А следующий сезон стал катастрофой. Я не понимаю почему – мы, наоборот, должны были сделать шаг наверх. Но с "Локомотивом" всегда так: у него не бывает середины, есть только черное и белое. Иногда я думаю, почему это не наши клубные цвета (смеется).

Почему так? Вы помните, как мы начинали этот сезон? Смена босса, три тренера за месяц, три игрока в последний день трансферов. Я никогда в жизни не видел, чтобы клуб так начинал чемпионат. Вижу, что новое руководство хочет вернуть болельщиков, хочет позитива. Но люди в России все время верят в чудо, думают, что все можно изменить за день или за месяц. Я их понимаю: болельщики купили футболку, купили билет, они вправе требовать от нас результат. Но и они должны понимать: чтобы сделать что-то стоящее, нужно время.