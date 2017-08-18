10:06 | Футбол — РФПЛ

Ведран Чорлука: "Еще рано говорить о шансах "Локомотива" в чемпионате России"


Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука подчеркнул, что пока рано говорить о шансах железнодорожников в чемпионате России в этом сезоне. Он также добавил, что ему неважно, кто будет капитаном после его возвращения в команду после травмы.

 
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Думаю, еще рано говорить о шансах "Локомотива" в чемпионате России, сезон только начался, - приводит ТАСС слова Чорлуки. - Давайте на эту тему поговорим после октября-ноября. Конечно, хороший старт очень важен, но давайте посмотрим, что будет дальше.

Буду ли я снова капитаном? Я не обсуждал это с тренерским штабом. Для меня не важно, кто будет капитаном – я или Игорь Денисов. Самое главное для меня – приносить пользу команде.

Напомним, что после шести туров "Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 13 очков. В 7-м туре железнодорожники сыграют со "Спартаком", встреча пройдет завтра, начало игры - в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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http://tass.ru/sport/4489930

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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