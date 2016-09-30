Василий Голубев: "Бердыев сам принял решение стать вице-президентом "Ростова"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что Курбан Бердыев сам принял решение занять должность вице-президента - тренера "Ростова". Бердыев был главным тренером "Ростова" с декабря 2014 года, под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России-2015/16. В августе этого года Бердыев объявил об уходе из клуба, но на протяжении месяца руководил тренировочным процессом "Ростова". 9 сентября Бердыев стал вице-президентом - тренером донского клуба.
"Это Бердыев захотел так. Мое предложение было одно – чтобы он продолжал тренерскую карьеру. Курбан Бекиевич захотел быть еще и вице-президентом", – цитирует ТАСС Голубева.
Slim Taller
"9 сентября Бердыев стал вице-президентом - тренером донского клуба." Ростову есть чем гордиться.Придумали такую должность "вице-президент-тренер",которой нет ни у кого.
19:23
Fajyz
Он везде хотел быть вице-президентом, в Рубине, Спартаке, Локо. Главное дорваться до трансферов. там попилить можно для всей своей свиты. Футбольный захарченко.
18:55