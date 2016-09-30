18:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Василий Голубев: "Бердыев сам принял решение стать вице-президентом "Ростова"

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что Курбан Бердыев сам принял решение занять должность вице-президента - тренера "Ростова". Бердыев был главным тренером "Ростова" с декабря 2014 года, под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России-2015/16. В августе этого года Бердыев объявил об уходе из клуба, но на протяжении месяца руководил тренировочным процессом "Ростова". 9 сентября Бердыев стал вице-президентом - тренером донского клуба.

"Это Бердыев захотел так. Мое предложение было одно – чтобы он продолжал тренерскую карьеру. Курбан Бекиевич захотел быть еще и вице-президентом", – цитирует ТАСС Голубева.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3668649

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

"9 сентября Бердыев стал вице-президентом - тренером донского клуба." Ростову есть чем гордиться.Придумали такую должность "вице-президент-тренер",которой нет ни у кого.

19:23

Fajyz

Он везде хотел быть вице-президентом, в Рубине, Спартаке, Локо. Главное дорваться до трансферов. там попилить можно для всей своей свиты. Футбольный захарченко.

18:55

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