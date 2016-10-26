Василий Березуцкий: "Траоре я считаю очень качественным форвардом"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий объяснил причины неудач команды в последних матчах. По его словам, не стоит обвинять нападающего Ласина Траоре, ведь он является качественным игроком.
- Есть субъективные и объективные причины. Начнем с того, что очень непросто играть на несколько фронтов нынешней обоймой, - цитирует Березуцкого bobsoccer.ru. - Чемпионат России, Лига чемпионов, ряд футболистов еще и за сборные выступают. При этом ротация практически отсутствует. Понятное дело, игроки устают. Вторая проблема повторяется из года в год. Как только выбывает кто-то из ключевых футболистов, это сразу негативно сказывается на игре. Сейчас команда лишилась Дзагоева и Еременко – это наши основные креативные полузащитники.
Траоре я считаю очень качественным форвардом. Сейчас нам очень тяжело даются голевые моменты, и может сложиться впечатление, что основная вина лежит на нападающем. На самом деле проблема глубже. Атакует команда в целом, как и обороняется. Главная причина низкой результативности в том, что мы сейчас в принципе плохо доставляем мяч вперед. Вот почему у нас так мало подходов к чужим воротам. Так что нельзя говорить, мол, дело только в том, что нас покинули Думбья и Муса. Команда испытывает сложности с подготовкой атак, и это не вина Траоре.
wedes
Самому Васе не смешно такие слова говорить?
12:36
Platinum1991
Траоре ОТЛИЧНЫЙ игрок! Тренер Слуцкий должен помочь ему вписаться в командную игру! А самому Траоре это сложно будет сделать! Взаимодействие надо тренировать, а не после игры ругаться и махать "кулаками", когда уже ничего нельзя исправить!!! Руганью делу НЕ ПОМОЖЕШЬ! Именно на тренировке отрабатывается взаимодействие и все тактические постановки, которые игроки должны воплотить на поле! Какая тренировка, такой и результат! Пусть Слуцкий НЕ ЛЕНИТСЯ и ПЕРЕСМОТРИТ своё отношение к тренировкам и к месту Траоре в атаке! Та схема, которую применяет Слуцкий, НЕ ЭФФЕКТИВНА! Её надо менять! И чем быстрее, тем лучше для ЦСКА! Почему Слуцкий это не сделал до сих пор??? Ведь это ЕГО работа ТРЕНЕРА вносить коррективы в игру и держать руку на пульсе команды! Слуцкий! НЕ ЛЕНИСЬ! Траоре надо помочь вписаться в командную игру! Через пас, открывание, проходы, а не через навесы, которые до Траоре не долетают и не доходят! Возле Траоре должен быть постоянно игрок работающий с ним в связке, чтобы через распасовку выводить Траоре на ударную позицию! Траоре не должен БЛУЖДАТЬ сам по себе по полю в поисках мяча! Надо на тренировке учиться разыгрывать мяч при приближении к штрафной, и через заход в штрафную соперника выводить Траоре, или другого игрока, на ударную позицию! Тогда и голы будут, а без этого НИКАК!!! Однозначно! Слуцкого надо конструктивно подвергать критике, а не огульно! Слуцкий немного ОСТАНОВИЛСЯ в росте и на старом багаже хочет ВЪЕХАТЬ в футбольный РАЙ! Новые игроки предполагают и новую тактику игры в команде и их должно быть несколько в зависимости от обстановки на поле и подбор игроков. Слуцкий! НЕ ЛЕНИСЬ - шевели МОЗГАМИ, прикинь извилинами, хорошенько подумай, что сделать для того, чтобы УЛУЧШИТЬ игру команды и получить РЕЗУЛЬТАТ!!! Желаю Леониду Слуцкому больших футбольных успехов вместе с командой ЦСКА!
12:29
зенит-супер-чемпион
траоре: я считаю березу очень и очень качественным защитником в БАЛЬШОЙ деревне.
12:14
Vlаdimir
Насколько я понимаю Слуцкий стал заложником ситуации. Впереди игры ЛЧ, и выход из группы крайне желателен. Два форварда и потенциал (по тренировкам, видимо) больше у Траоре - вот его и наигрывают хоть и получается на здорово. Делать ставку на Страндберга в такой ситуации рискованно вот и играем , не шатко, не валко. А насчет недокомплекта ... может деньги вынул стадион и сейчас есть элементарная нехватка денег? Да и кто захочет сидеть на лавке и выходить от случая к случаю?
12:06
Al Rains
Dimario Я думаю, что в ситуации с Траоре ЦСКА оказался в заложниках финансовой ситуации, наверняка большую часть з/п ему платит Монако, а в договоре-контракте прописано 80 минут как минимум в каждом матче...к нашему сожалению и к радости конкурентов... а так конечно полсостава молождёжи выпустить, пусть хоть опыта набираются, сезон уже все равно расписан под зенит
11:44
CSKA_LV
wazo49, ты лучше мясному кафелю звони, он умеет сливать и зарабатывать на ставках
11:41
Dimario
Обвинять Траоре не нужно. Его просто нужно убрать из основного состава и дать шансы себя проявить другим нападающим - тому же Странбергу или молодым из дубля ЦСКА. Пусть их Слуцкий хотя бы в половине матчей, что Траоре выходил в основе, повыпускает в старте. А Траоре - наверняка хороший нападающий. Просто для ЦСКА в матчах ПФЛ и ЛЧ он не подходит. А ,возможно, для "Волгаря", "Шинника" или "Кубани" он сейчас будет хорошим вариантом.
11:32