Василий Березуцкий: "Российские игроки "Зенита", которые сидят на лавке, не слабее аргентинцев"

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий сказал, что аргентинские новички "Зенита" не похожи на игроков, способных качественно поднять уровень чемпионата России. В качестве примера 35-летний армеец привел бывшего одноклубника Вагнера Лава и экс-питерцев Халка и Акселя Витселя.

- Аргентинцы, которые были куплены, очень хорошие футболисты. Но не звезды, это мое мнение, которые могут настолько поднять уровень чемпионата России. Это не Вагнер Лав, не Халк и не Витсель, - сказал Березуцкий в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". - Для меня это не те люди, которые безоговорочно являются игроками основного состава. Считаю, что многие российские футболисты, которые сейчас сидят на лавке в "Зените", ничем не слабее, чем они.

Чтобы купить футболиста, который безоговорочно будет играть в стартовом составе и реально поднимать уровень нашего чемпионата, сейчас нужно заплатить 50-60 миллионов евро.

Да, все аргентинцы, молодые ребята, но мое мнение - они не выглядят безоговорочными звездами, которые тянут "Зенит" вперед. Остальные игроки, например молодые российские, ничем не хуже.