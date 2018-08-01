Василий Березуцкий: "Если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить"

Завершивший карьеру Василий Березуцкий в интервью Championat.com отметил, что предпочитает отдыхать в том месте, где не будет футболистов.
– Правда, что внутри костяка Игнашевич, Березуцкие и Акинфеев никогда близко не дружили?
– Нет, мы все нормально общаемся.
– Но именно дружбы нет? Вместе отдыхать и так далее?
– Понимаете, мы видимся каждый день, везде. Бывает, еду на отдых, прихожу в турфирму, а мне говорят: "Знаете, там столько футболистов у нас уже отдыхает". Я говорю: "Стоп. Давайте найдем то место, где вообще ни одного футболиста".
Если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита", "Локомотива" и так далее, мне хочется оттуда свалить. Сразу вспоминаю барахтание мяча.
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Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/article-3503981-vasilij-berezuckij--o-cska-sluckom-ignasheviche-i-okonchanii-karery.html
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- Василий Березуцкий
- Локомотив М (футбол)
- Зенит Санкт-Петербург
- Спартак (футбол)