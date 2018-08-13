Вандерсон принес "Краснодару" победу над "Уфой"

"Уфа" на своем поле в матче 3-го тура чемпионата России уступила "Краснодару" (0:1). Единственный гол на 86-й минуте забил Вандерсон.
Для быков это была первая встреча после ухода нападающего Федора Смолова в "Локомотив". В атаке гостей с первых минут вышел 19-летний Иван Игнатьев, которого в концовке игры заменил Ари.
Краснодарская команда с 6 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, уфимская с 4 баллами – шестая.
Чемпионат России
Премьер-лига
3-й тур
"Уфа" – "Краснодар" – 0:1 (0:0)
Гол: Вандерсон Масиэл, 86.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Пуцко (Фатаи, 89), Йокич, Пауревич, Карп, Обляков (Кротов, 68), Игбун, Ванек (Засеев, 74).
"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Вандерсон Масиэл, 46), Мамаев (Жигулев, 75), Игнатьев (Ари, 69), Классон.
Предупреждения: Карп, 30. Рамирес, 35. Ванек, 37.
Удаление: Рамирес, 90+3.
Судьи: МАТЮНИН, Болотенков (оба Москва), Болховитин (Ленинградская область).
13 августа. Уфа. Стадион "Нефтяник". Зрители 7016 (вмещает 15 200).
Российская премьер-лига: турнирная таблица,
расписание по турам, календарь и результаты матчей
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/
- Ари / Арикленес да Силва Феррейра
- Локомотив М (футбол)
- Краснодар
- Федор Смолов
- Уфа
- Вандерсон Масиэл
- Иван Игнатьев