Вандерсон принес "Краснодару" победу над "Уфой"

"Уфа" на своем поле в матче 3-го тура чемпионата России уступила "Краснодару" (0:1). Единственный гол на 86-й минуте забил Вандерсон.

Для быков это была первая встреча после ухода нападающего Федора Смолова в "Локомотив". В атаке гостей с первых минут вышел 19-летний Иван Игнатьев, которого в концовке игры заменил Ари.

Краснодарская команда с 6 очками поднялась на четвертое место в турнирной таблице РПЛ, уфимская с 4 баллами – шестая.

Чемпионат России

Премьер-лига

3-й тур

"Уфа" – "Краснодар" – 0:1 (0:0)

Гол: Вандерсон Масиэл, 86.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Пуцко (Фатаи, 89), Йокич, Пауревич, Карп, Обляков (Кротов, 68), Игбун, Ванек (Засеев, 74).

"Краснодар": Крицюк, Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Газинский, Каборе, Перейра (Вандерсон Масиэл, 46), Мамаев (Жигулев, 75), Игнатьев (Ари, 69), Классон.

Предупреждения: Карп, 30. Рамирес, 35. Ванек, 37.

Удаление: Рамирес, 90+3.

Судьи: МАТЮНИН, Болотенков (оба Москва), Болховитин (Ленинградская область).

13 августа. Уфа. Стадион "Нефтяник". Зрители 7016 (вмещает 15 200).

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