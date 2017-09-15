Валерий Сарычев: "Сейчас Ребров сильнее Селихова, конечно"

Бывший вратарь московского "Торпедо" Валерий Сарычев, проработавший 25 лет в Корее, считает, что Артем Ребров сейчас сильнее в "Спартаке", чем Александр Селихов. По его словам, последнего можно оправдать отсутствием регулярной практики.

– В "Спартаке" Каррера некоторое время назад усадил на скамейку Реброва, отдав предпочтение Селихову. Кто, на ваш взгляд, из вратарей сильнее?

– На данный момент – Ребров, конечно. Да, он иногда допускает необъяснимые ошибки, но нам всегда говорили: "Ребята, ловите то, что рядом. Выручить – это уже потом". Еще есть такой момент. Можно допустить ошибку, которая не повлияет на результат. Например, при счете 5:0 пропускаешь глупый мяч и это никак не влияет. А вот результативная ошибка важна для психологического состояния вратаря. У Реброва как раз бывают ошибки, которые не влияют на результат. Как было в игре с "Зенитом": 1:4 или 1:5 – разницы нет.

Правда, я не понял, зачем в следующей игре Каррера Артема поменял. Может быть, Селихов был в таком порядке. Однако и он допустил две глупые ошибки. С "Локо" два мяча на его совести. Один железно – четвертый, но и второй, когда с отскока забил Миранчук, тоже ошибка. Александр просто не просчитал момент. В то же время Селихова можно оправдать.

– Почему?

– Потому что у него нет игровой практики. Когда вратарь переходил из "Амкара" в "Спартак", я уже тогда сказал, что он делает ошибку. Ведь он полгода практически не играл. Каррера его ставит, хотя ошибки Селихова повлияли на результат и в игре с ЦСКА, и в игре с "Локо".

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