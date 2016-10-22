Валерий Петраков: "Раз вышел на поле – нужно играть без всяких скидок"

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после поражения от "Анжи" (0:3) в матче 11-го тура чемпионата России посетовал на травмы игроков. Однако, по словам наставника, это не оправдание.

– Сегодня был первый матч в сезоне при холодной минусовой температуре. Сказалось ли это на игре команды?

– Да ни в коем случае! Обе команды были в равных условиях. Какая разница – дождь, снег, поле… Кстати, поле сегодня, считаю, было идеальным для наших климатических условий. Не нужно здесь сваливать на погодные условия – на жару, на мороз. В футбол играют при любой погоде.

– Во втором тайме отдали инициативу сознательно, чтобы сыграть вторым номером, или это "Анжи" прибавил?

– Я говорю не для оправдания (если я виноват – то виноват), но перед самой игрой из-за травмы колена мы потеряли Пугина, а в перерыве под вопросом был выход на второй тайм еще сразу трех человек. У Максима Тишкина было сотрясение, и врачи рекомендовали, при возможности, сделать замену. Также у Дьякова и Комбарова были повреждения, при которых, по-хорошему, нужно делать замены. Я не решился пойти на это и попросил их поиграть еще какую-то часть матча. Может, и это сказалось во втором тайме. Хотя, раз вышел на поле – нужно играть без всяких скидок. Но, может, мне и следовало сделать замены.

– Вышедшие сегодня в стартовом составе Ковальчук и Баляйкин внесли свежую струю в игру команды. Значит, резервы какие-то есть?

– У Ковальчука и Баляйкина были разные задачи, но они с ними в целом справлялись, сыграли на хорошем уровне, и у меня нет к ним каких-то претензий. Хотя все это было спонтанно и решалось за час до начала матча. Но насчет резервов на следующую игру – я могу сказать, что их мало. Чуперка поехал на операцию, Бордачев, в лучшем случае, будет готов к "Спартаку", Пугину надо делать обследование в понедельник – пока не могу сказать, будет ли он готов к следующей игре. (Сергей СИМОНОВ)