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Валерий Непомнящий: "В ЦСКА Новосельцеву было бы легче заиграть, чем в "Зените"

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" признался, что его удивил переход защитника Ивана Новосельцева из "Ростова" в "Зенит". По его словам, этот трансфер обусловлен лимитом на легионеров.

 
Вторник. Мюнхен. "Бавария" - "Ростов" - 5:0. Вратарь "Ростова" - Сослан ДЖАНАЕВ.Валерий Непомнящий: "Когда судья назначил пенальти, я вспомнил, как в СССР прибивали гостей"

– Какой переход удивил больше – Новосельцева в "Зенит" или Баштуша в "Лацио"?

– Баштуш – хороший футболист, давно был на примете у российских и европейских клубов. А вот то, что "Зенит" купит Новосельцева, стало сюрпризом. Не факт, что он заинтересовал бы Луческу, если б не лимит. Мне кажется, в ЦСКА Ивану заиграть было бы легче.

– Это почему же?

– Для центрального защитника важно наладить взаимопонимание с партнерами, а в "Зените" многовато легионеров. Да и нет такого парня, как Вернблум, который постоянно помогает обороне, снимает нагрузку с защитников. Хави Гарсия, играющий в этой зоне, футболист другого формата.

– В "Ростове" Новосельцев привык к расстановке с тремя центральными защитниками. "Зенит" использует двух. Проблема?

– Вот это как раз не смущает. Перестроится быстро. За исключением последнего сезона Новосельцев всю жизнь играл по схеме с двумя центральными. Меня тревожит, впишется ли он вообще в конструкцию "Зенита". Не хотелось бы, чтоб сел на скамейку, и сборная потеряла бы одаренного защитника. (Александр КРУЖКОВ)

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