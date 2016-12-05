Валерий Масалитин: "При системе "осень – весна" качество футбола точно не улучшилось"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что необходимо вернуться к системе "весна – осень", так как это поможет привлечь дополнительных зрителей на стадионы.

– В подобных погодных условиях, которые мы видим на улице сегодня, играть крайне сложно и еще сложнее проявить свое мастерство. Кроме того, есть риск получить серьезную травму. Но особенно некомфортно зрителям.

Есть два варианта: либо вернуться к системе "весна – осень", либо сделать стадионы более комфортными: утеплить, построить крыши.

Как показывает практика, при переходе на систему "осень – весна", качество футбола точно не улучшилось. Я бы поддержал возвращение к предыдущей системе, так как летом больше детей с родителями смогут посещать стадионы. Ведь в мороз не все захотят идти на матч. (Любовь КОНЯЕВА)