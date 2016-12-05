Валерий Масалитин: "При системе "осень – весна" качество футбола точно не улучшилось"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что необходимо вернуться к системе "весна – осень", так как это поможет привлечь дополнительных зрителей на стадионы.
– В подобных погодных условиях, которые мы видим на улице сегодня, играть крайне сложно и еще сложнее проявить свое мастерство. Кроме того, есть риск получить серьезную травму. Но особенно некомфортно зрителям.
Есть два варианта: либо вернуться к системе "весна – осень", либо сделать стадионы более комфортными: утеплить, построить крыши.
Как показывает практика, при переходе на систему "осень – весна", качество футбола точно не улучшилось. Я бы поддержал возвращение к предыдущей системе, так как летом больше детей с родителями смогут посещать стадионы. Ведь в мороз не все захотят идти на матч. (Любовь КОНЯЕВА)
tarkys
Иногда футболисты (практики) играют все таки, могут дельные вещи рассказать, тем кто не задумывается над этим.
17:40 5 декабря
Valdemarson
Интересно, а как в Швеции, Норвегии играют?
17:07 5 декабря
serzheo
Стадионы строить с крышами надо, а не системы гонять туда сюда. Ноябрь теплее не станет. Надоело уже бред слушать. "По этому календарю, нет давайте по другому" "По григорианскому, нет давайте, по календарю Майя" хватит чушь нести, у нас северная страна, и без крытых стадионов можно играть в период с конца Апреля по конец Октября. На этом все. Хватит народу мозг..........
16:57 5 декабря