16:36 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Масалитин: "При системе "осень – весна" качество футбола точно не улучшилось"

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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил мнение, что необходимо вернуться к системе "весна – осень", так как это поможет привлечь дополнительных зрителей на стадионы.

– В подобных погодных условиях, которые мы видим на улице сегодня, играть крайне сложно и еще сложнее проявить свое мастерство. Кроме того, есть риск получить серьезную травму. Но особенно некомфортно зрителям.

Есть два варианта: либо вернуться к системе "весна – осень", либо сделать стадионы более комфортными: утеплить, построить крыши.

Как показывает практика, при переходе на систему "осень – весна", качество футбола точно не улучшилось. Я бы поддержал возвращение к предыдущей системе, так как летом больше детей с родителями смогут посещать стадионы. Ведь в мороз не все захотят идти на матч. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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tarkys

Иногда футболисты (практики) играют все таки, могут дельные вещи рассказать, тем кто не задумывается над этим.

17:40 5 декабря

Valdemarson

Интересно, а как в Швеции, Норвегии играют?

17:07 5 декабря

serzheo

Стадионы строить с крышами надо, а не системы гонять туда сюда. Ноябрь теплее не станет. Надоело уже бред слушать. "По этому календарю, нет давайте по другому" "По григорианскому, нет давайте, по календарю Майя" хватит чушь нести, у нас северная страна, и без крытых стадионов можно играть в период с конца Апреля по конец Октября. На этом все. Хватит народу мозг..........

16:57 5 декабря

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