Валерий Масалитин: "Чалов может принести гораздо больше пользы ЦСКА, чем Траоре"

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный уход нападающего Ласина Траоре из армейского клуба. По мнению Масалитина, нападающий Федор Чалов может принести клубу больше пользы, чем ивуарийский форвард.

– В своем нынешнем состоянии Траоре не очень большой помощник ЦСКА в борьбе за медали. Хотя раньше он был отличным нападающим: забивал голы, приносил пользу. Но полгода, проведенные в команде армейцев, – не самый лучший период в его карьере. Возможно, Ласина не удалось адаптироваться: он приехал не в лучшем физическом состоянии, не проходил предсезонку вместе с коллективом.

Чалов может принести гораздо больше пользы ЦСКА, чем Траоре. У него и перспективы хорошие. (Любовь КОНЯЕВА)