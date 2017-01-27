17:14 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валерий Масалитин: "Чалов может принести гораздо больше пользы ЦСКА, чем Траоре"

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Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный уход нападающего Ласина Траоре из армейского клуба. По мнению Масалитина, нападающий Федор Чалов может принести клубу больше пользы, чем ивуарийский форвард.

– В своем нынешнем состоянии Траоре не очень большой помощник ЦСКА в борьбе за медали. Хотя раньше он был отличным нападающим: забивал голы, приносил пользу. Но полгода, проведенные в команде армейцев, – не самый лучший период в его карьере. Возможно, Ласина не удалось адаптироваться: он приехал не в лучшем физическом состоянии, не проходил предсезонку вместе с коллективом.

Чалов может принести гораздо больше пользы ЦСКА, чем Траоре. У него и перспективы хорошие. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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playto

и автор новости Любовь Коняева)

23:51 27 января

Der schwein

фифти-фифти ! 50 на 50! гадание на ромашке :)

18:43 27 января

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