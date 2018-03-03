Валерий Карпин: "У Шалимова волос стало меньше, погрузнел. А характер не изменился"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2) пошутил над наставником "быков" Игорем Шалимовым.
- С Шалимовым вас многое связывает. Насколько сильно он изменился как тренер по сравнению с собой же в бытность игроком?
- (Улыбается). Волос стало меньше, погрузнел. Характер? Нет, не изменился.
- Насколько вам близок стиль Шалимова?
- Здесь стиль команды был и до Шалимова. Он внес свои изменения, но как "Краснодар" пытался играть в атакующей манере, так и пытается.
- Можно ли сказать, что Шалимов вас тактически переиграл?
- Ну, раз выиграл, значит, так. (Екатерина ПОТАПОВА)
Valdemarson
1:3
23:33 3 марта