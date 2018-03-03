21:54 3 марта | Футбол — РФПЛ

Валерий Карпин: "У Шалимова волос стало меньше, погрузнел. А характер не изменился"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2) пошутил над наставником "быков" Игорем Шалимовым

- С Шалимовым вас многое связывает. Насколько сильно он изменился как тренер по сравнению с собой же в бытность игроком?

- (Улыбается). Волос стало меньше, погрузнел. Характер? Нет, не изменился.

- Насколько вам близок стиль Шалимова?

- Здесь стиль команды был и до Шалимова. Он внес свои изменения, но как "Краснодар" пытался играть в атакующей манере, так и пытается.

- Можно ли сказать, что Шалимов вас тактически переиграл?

- Ну, раз выиграл, значит, так. (Екатерина ПОТАПОВА)

Краснодар - Ростов

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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