Валерий Карпин: "Третье место "Ростова"? Нужно еще очков 20, чтобы не вылететь"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал победу над "Спартаком" (1:0) в гостевом матче 9-го тура чемпионата России.

- Не знал, что "Ростов" никогда не обыгрывал "Спартак" в гостях. Слава Богу, что победили, - сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер". - Все серии когда-то прерываются.

Почему Ионов был заменен на 65-й минуте? Он отработал и подустал, мы хотели выиграть. Вышло два свежих нападающих. План сработал.

Глобальных проблем не было в игре со "Спартаком", правда, при стандартах напряженность присутствовала.

Результатом доволен. Что касается игры, то была нервозность, можно было играть по-другому. Также контратаки могли использовать лучше. Третье место "Ростова"? Надо еще очков 20, чтобы не вылететь.