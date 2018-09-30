"Спартак" проиграл "Ростову" Карпина

30 сентября. Москва. "Спартак" - "Ростов" - 0:1. Красно-белые потерпели второе подряд домашнее поражение в чемпионате. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

"Спартак" на своем поле в матче 9-го тура чемпионата России с минимальным счетом уступил "Ростову" (0:1). Единственный гол забил экс-спартаковец Александр Зуев.

Команда Массимо Карреры с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Команда Валерия Карпина с 18 очками обошла ЦСКА и поднялась на третью строчку.

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Премьер-лига

9-й тур

"Спартак" (Москва) – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)

Гол: Зуев, 67.

"Спартак" (Москва): Максименко, Рассказов, Боккетти, Джикия, Комбаров (Зе Луиш, 77), Самедов (Ломовицкий, 64), Фернанду, Зобнин, Ханни (Попов, 71), Мельгарехо, Луиз Адриану.

"Ростов" (Ростов-на-Дону): Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Калачев (Юсупов, 81), Гулиев, Ионов (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртанссон, 60).

Предупреждения: Калачев, 13. Паршивлюк, 23.

Судьи: Волошин (Смоленск). Болховитин (Ленинградская область), Богач (Люберцы).

30 сентября. Москва. Стадион "Открытие Арена".

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