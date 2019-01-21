Валерий Карпин - о матче со "Спартаком": "Еременко шанс не получит, высок риск травмы"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что новичок команды Роман Еременко не сыграет со "Спартаком" на турнире в Катаре из-за высокого риска травмы. Возможно, Еременко проведет матч с "Локомотивом" 25 января.

– Условия хорошие. И тренажерный зал, и поля в отличном состоянии. Будем надеяться, чтобы все прошло удачно. Главное для всех, чтобы не было травм. Будем смотреть, как все будет происходить.

– Как состояние Еременко? Получит ли он шанс сегодня?

– Не получит, абсолютно. С 4 ноября он не тренировался с профессиональной команды. Здесь всего три дня работа идет. Понятно, что он не готов. Риск получить травму огромный. Возможно, 25-го он выйдет. (Александр Рогулев, Дмитрий Зеленов)

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