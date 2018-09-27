10:43 | Футбол — РПЛ

Валерий Карпин: "Не планирую снимать Карреру"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопросы о предстоящем матче со "Спартаком" в девятом туре чемпионата России.

- Следующий матч со "Спартаком". Будет ли дополнительная мотивация?

- Да, прям вообще! Зашкаливает! Шутка.

- Карреру планируете снять?

- Я - нет, - приводит слова Карпина Rusfootball.info.

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 30 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

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Спартак - Ростов

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Дополнительная информация

https://www.rusfootball.info/pliga/1146509877-valeriy-karpin-u-menya-nastroy-na-match-so-spartakom-budet-zashkalivat-shutka.html

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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