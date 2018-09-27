Валерий Карпин: "Не планирую снимать Карреру"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопросы о предстоящем матче со "Спартаком" в девятом туре чемпионата России.

- Следующий матч со "Спартаком". Будет ли дополнительная мотивация?

- Да, прям вообще! Зашкаливает! Шутка.

- Карреру планируете снять?

- Я - нет, - приводит слова Карпина Rusfootball.info.

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 30 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

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