Валерий Карпин: "На каждую фразу Эмери у меня есть аргументированный и правдивый ответ"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в интервью "СЭ" рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим тренером "Спартака" Унаи Эмери. Испанец возглавлял красно-белых, когда Карпин занимал должность генерального директора клуба.

- Читали мемуары Эмери?

- Не читал, но слышал о них.

- Эмери рассказывает: "С первого же дня понял, что Карпин не желает меня видеть в "Спартаке". Он хотел быть тренером, поэтому повернулся ко мне спиной. Все просто".

- Когда-нибудь, когда мне станет скучно и будет свободное время, я все-таки тоже напишу книгу. Сейчас, как вижу, это модно. А пока - короткий экскурс в историю. Прямо сейчас напрягу память и попробую вспомнить. Так вот, в конце марта-начале апреля 2012 года "Спартак" играл с ЦСКА, и мы проиграли. После этого матча я озвучил Леониду Арнольдовичу, что доработаю сезон до конца и ухожу с тренерского поста. После этого клуб начал работу по поиску нового главного тренера на следующий сезон. Дмитрий Попов, занимавший должность спортивного директора, одним из кандидатов назвал Унаи Эмери. На что Федун сказал, дословно, следующее: "Вы что, с ума сошли? Он к нам не поедет! Либо - миллионов за пять в год". После чего я сказал, что очень хорошо знаю его агента, потому что он тоже из Сан-Себастьяна и можно попробовать. После этого я связался с агентом и спросил, есть ли в принципе варианты. Получил ответ - да, можем разговаривать. В один из выходных после какой-то игры, в апреле, я летал на встречу с Унаи и его агентом. В тот момент Эмери работал в "Валенсии". После этой встречи я вернулся в Москву и озвучил Федуну, что все реально и мы, в принципе, очень близки к договоренности. Затем была еще одна встреча, уже в присутствии Леонида Арнольдовича и Дмитрия Попова, после которой был подписан предварительный контракт - с неустойками для двух сторон.

- Это как?

- Если до подписания главного контракта какая-то из сторон отказывается, то выплачивает неустойку.

- Продолжим.

- На этой же встрече я дал полные характеристики каждому игроку "Спартака" - то есть наиполнейшая информация у Унаи была уже в апреле-мае 2012-го. Так что о каком моем нежелании видеть Эмери может вообще идти речь?!

У меня на любую цитату Эмери есть правдивый ответ. Так что его отговорки о том, почему не получилось в "Спартаке", вызывают у меня улыбку. (Сергей Егоров)

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