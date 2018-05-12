Валерий Газзаев: "Спартак" не упустит второе место"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" высказал мнение, что гонка за второе место в РФПЛ закончится в пользу "Спартака".

- ЦСКА победит "Анжи" в последнем туре, но, скорее всего, будет пробиваться в Лигу чемпионов через отборочный турнир. Мне кажется, "Спартак" не упустит второе место и снимет все вопросы в дерби с "Динамо".

- "Динамо" не даст бой красно-белым?

- На мой взгляд, мотивация "Спартака" окажется гораздо выше. "Динамо" уже сохранило себе прописку в премьер-лиге и только в теории может занять шестое место. Настрой и мастерство красно-белых, по всей видимости, принесут им серебряные медали. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Перед последним туром "Спартак" имеет 56 очков, ЦСКА - 55.

Турнирная таблица РФПЛ - здесь.

Полная версия интервью с Газзаевым - скоро на сайте "СЭ".