Валерий Газзаев: "Спартак" не упустит второе место"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" высказал мнение, что гонка за второе место в РФПЛ закончится в пользу "Спартака".
- ЦСКА победит "Анжи" в последнем туре, но, скорее всего, будет пробиваться в Лигу чемпионов через отборочный турнир. Мне кажется, "Спартак" не упустит второе место и снимет все вопросы в дерби с "Динамо".
- "Динамо" не даст бой красно-белым?
- На мой взгляд, мотивация "Спартака" окажется гораздо выше. "Динамо" уже сохранило себе прописку в премьер-лиге и только в теории может занять шестое место. Настрой и мастерство красно-белых, по всей видимости, принесут им серебряные медали. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Перед последним туром "Спартак" имеет 56 очков, ЦСКА - 55.
Турнирная таблица РФПЛ - здесь.
Полная версия интервью с Газзаевым - скоро на сайте "СЭ".
_Я_против_Астротерфа_
Валера не верим!!!
15:28
эстонский армеец
Динамо есть что терять - может оказаться и в переходных матчах - Газаеву надо уметь считать варианты!
15:27