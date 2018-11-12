Валерий Газзаев: "Если ЦСКА по итогам сезона попадет в Лигу чемпионов, это станет большим достижением"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев – о победе красно-синих над "Зенитом" (2:0) в центральном матче 14-го тура РПЛ.

– Этот ЦСКА уже в нынешнем сезоне может замахнуться на чемпионство?

– Сегодня по результатам безоговорочный лидер чемпионата – "Зенит". Но не с точки зрения игры. А вот у ЦСКА хорошие перспективы. Молодая команда, которая будет от матча к матчу только прибавлять. Если ЦСКА по итогам сезона попадет в Лигу чемпионов, это станет большим достижением. Тогда молодежь станет прогрессировать гораздо быстрее. Пока же есть моменты, которые смущают.

– Какие?

– Не хватает опыта. Присутствует некий психологический комплекс в Лиге чемпионов, когда молодежь тушуется – не хватает уверенности в своих силах в еврокубках. Это показал, в частности, гостевой матч с "Ромой". Если в таких компонентах армейцы добавят, что через два года мы получим команду очень хорошего уровня. (Виталий Айрапетов)

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