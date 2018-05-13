16:22 | Футбол — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Поздравляю ЦСКА с заслуженным вторым местом"

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Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после поражения от ЦСКА (1:2) в 30-м туре чемпионата России отметил, что на результат повлияло индивидуальное мастерство игроков соперника. Махачкалинцы по итогам турнира занял 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги и сыграют в стыковых матчах за место в РФПЛ с "Енисеем".

– Поздравляю ЦСКА с заслуженным вторым местом, – сказал Скрипченко. – Сказалось индивидуальное мастерство соперника. А по тому, как складывалась игра, мы ЦСКА не уступили. И не собирались удерживать ничью, никогда не говорю об этом команде. Но теперь нам предстоит решить задачу оставить команду в премьер-лиге. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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ЦСКА - Анжи

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Анжи очень приличная команда.И сегодня армейцы выиграли с огромным трудом.Лишь перекладина спасла в концовке матча.Григорян чуть не утопил команду,благо его сняли после шестого тура.Имхо,Енисей они обыграют.

16:38

alex-ls

грамотно подлизал, все помнят чьим ты помощником раньше работал

16:36

Mark Krass

Анжи должно обыгрывать Енисей. Удачи!

16:27

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