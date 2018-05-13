Вадим Скрипченко: "Поздравляю ЦСКА с заслуженным вторым местом"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после поражения от ЦСКА (1:2) в 30-м туре чемпионата России отметил, что на результат повлияло индивидуальное мастерство игроков соперника. Махачкалинцы по итогам турнира занял 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги и сыграют в стыковых матчах за место в РФПЛ с "Енисеем".

– Поздравляю ЦСКА с заслуженным вторым местом, – сказал Скрипченко. – Сказалось индивидуальное мастерство соперника. А по тому, как складывалась игра, мы ЦСКА не уступили. И не собирались удерживать ничью, никогда не говорю об этом команде. Но теперь нам предстоит решить задачу оставить команду в премьер-лиге. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Большой онлайн заключительного дня чемпионата России-2017/18 //

Все о чемпионате России по футболу