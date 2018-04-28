Вадим Скрипченко: "Чтобы выигрывать, нужно реализовывать моменты"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после поражения в 28-м туре чемпионата России​ от "Арсенала" (1:2) посетовал на низкую реализацию моментов. Специалист подчеркнул, что махачкалинцы будут бороться до конца.

– Ключевой момент был во втором тайме, когда Поку не забил, – сказал во флэш-интервью на канале "Наш футбол" Скрипченко. – Забей он из выгодной ситуации, думаю, игра в нашем исполнении была бы как минимум непроигрышная. Все остальное комментировать не стоит.

– Чувствовалось, что перерыв был очень продуктивно проведен.

– Да, мы сделали кое-какие корректировки в перерыве. Тот компонент, на который мы указали, он сработал во втором тайме. Но чтобы выигрывать игру, нужно реализовывать моменты.

– А тот компонент – это реализация или что-то еще?

– Нет. Это левый фланг атаки соперника, где в первом тайме "Арсенал" имел преимущество. Мы закрыли это во втором тайме.

– Какие мысли о турнирном положении?

– Бороться до конца.