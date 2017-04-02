В "Тереке" считают, что о смене тренера не может быть и речи

Генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров выразил разочарование в связи с последними результатами команды. Также он высказался в поддержку главного тренера Рашида Рахимова. Безвыигрышная серия грозненцев в чемпионате России достигла пяти матчей.

– Результат нас не устраивает, игра тоже пока не радует, – цитирует "Р-Спорт" Айдамирова. – На то есть причины: травмы ведущих игроков, часть футболистов после травм еще не вошли в ритм – те же Георге Грозав, Олег Иванов – плюс перелеты сборников дополнительные.

Есть нам над чем работать. Разговоров относительно смены тренера, безусловно, нет, чемпионат идет, клуб ему полностью доверяет. Подбор игроков у нас хороший, чтобы выполнять задачу, показывать хорошую игру. Будем разбираться и искать пути решения проблемы.