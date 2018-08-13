В палату по разрешению споров поступило обращение от "Динамо" с просьбой дисквалифицировать спартаковца Ташаева

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов заявил, что к ним поступило обращение от футбольного клуба "Динамо" дисквалифицировать полузащитника "Спартака" Александра Ташаева, который в минувшем сезоне защищал цвета бело-голубых, а этим летом он выкупил свой контракт и подписал соглашение с красно-белыми.

– "Динамо" требует дисквалифицировать полузащитника Александра Ташаева. У вас есть такое обращение от бело-голубых?

– Да, в Палате по разрешению споров есть такое дело.

– Когда состоится заседание по этому вопросу?

– Пока дата не назначена, но она будет определена в ближайшее время.

– Действительно "Динамо" требует вернуть 400 тысяч "подъемных", полученным игроком?

– До вынесения решения я не имею права комментировать детали заявления.

Ранее телеграм-канал "Мутко против" сообщил, что динамовское руководство придерживается точки зрения, что 24-летний футболист не имел права расторгать соглашение клубом. Кроме того, в столичном клубе хотят вернуть бонус в 400 тысяч евро, выплаченный игроку при продлении контракта. (Андрей СИЗЯКИН)