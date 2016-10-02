В матче с "Ростовом" букмекеры отдают предпочтение ЦСКА

Сегодня четырьмя матчами завершится 9-й тур чемпионата России. В одном из них "Ростов" принимает ЦСКА. Встреча на Дону начнется в 19:00.

Котировки букмекеров на матч "Ростов" – ЦСКА

Коэффициенты Winline: П1 3,46 - Н 3,01 - П2 2,18

Прогноз на матч

Георгий ЧЕРДАНЦЕВ, комментатор "Матч ТВ":

Счет – 2:2. "Ростов” без защиты, а ЦСКА - без нападения, и наоборот. Голы забьют обе команды, ставлю на ничью."

Сергей ЕГОРОВ, заместитель шефа отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:1. "У Владимира Граната дела с пасом лучше, чем с игрой в обороне. Но он нравится Курбану Бердыеву и еще прибавит. А в атаке ЦСКА будет тяжело справиться с трио Нобоа - Азмун - Полоз. Но, как говорится, матч за шесть очков и игра на три исхода!"

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ростов" - ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Ростов" - ЦСКА - в воскресенье, 2 октября, на канале "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Ростов": Джанаев - Мевля, Сесар Навас, Гранат - БАЙРАМЯН, Гацкан, Нобоа, Калачев, ТЕРЕНТЬЕВ - Полоз, Азмун.

ЦСКА: Акинфеев - Мариу Фернандес, А.БЕРЕЗУЦКИЙ, Игнашевич, Щенников - Головин, НАТХО - Тошич, Еременко, ИОНОВ - Траоре.

ПОТЕРИ: Бухаров, Григорьев, Кудряшов (травм.), Ерохин (дисквал.) - В.Березуцкий, Дзагоев, Цауня (травм.), Вернблум (дисквал.).