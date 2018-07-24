В "Крыльях" – серьезные перемены в руководстве клуба

По информации "СЭ", в "Крыльях Советов" происходит серьезное переформатирование работы клуба.

Спортивным директором клуба де-факто является Александр Шикунов, а оперативное сопровождение трансферов будут вести люди, близкие к агенту Павлу Андрееву – Евгений Кречетов (юридическое сопровождение трансферов) и Геннадий Голубин (вероятно, взаимодействие с Академией имени Коноплева). По некоторым данным, задачу, которую новая команда готова решить – выход в еврокубки на третий сезон работы.

Вероятно, в ближайшее время клуб подпишет форварда Максима Канунникова.