В "Динамо" назначен председатель совета директоров

Сегодня состоялось общее собрание акционеров АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва", сообщает пресс-служба клуба. На мероприятии был избран совет директоров в следующем составе: Белкин Ю.Н., Федоров С.А., Клочко И.П., Гасумянов В.И., Милькин А.В.

Сегодня же новый Совет директоров провел свое первое заседание, на котором Клочко И.П. был избран председателем совета директоров. Совет подчеркнул, что кандидатура И.П. Клочко оптимальна в условиях необходимости концентрации на финансовых вопросах и восполнения потерь, нанесенных предыдущим менеджментом.

Совет директоров поручил председателю повета директоров представить на рассмотрение совета информацию о приоритетных направлениях деятельности в трехмесячный срок.