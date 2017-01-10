В Англии уверены, что "Ливерпуль" не будет покупать Промеса зимой

Руководство "Ливерпуля" все-таки отказалось от идеи в зимнее трансферное окно приобрести нападающего "Спартака" Квинси Промеса, утверждает Daily Mail. По информации источника, в планы главного тренера английского клуба Юргена Клоппа не входит покупка 25-летнего голландца.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в борьбу за Промеса готовы включиться еще несколько клубов, выступающих в чемпионате Англии. Напомним также, что в начале сезона голландец продлил контракт с красно-белыми на 5 лет. Ранее игрок заявлял, что не собирается покидать "Спартак" до завоевания чемпионского титула.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Промес провел в составе красно-белых 14 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.