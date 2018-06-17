Уволенный из "Спартака" тренер присоединился к "Рубину"

Хавьер Нойя Сальсес, долгое время работавший тренером по физподготовке в "Спартаке", занял аналогичную должность в "Рубине", информирует официальный сайт казанского клуба.

- Хавьер Нойя Сальсес - новый тренер "Рубина" по физической подготовке! Испанский специалист уже приступил к работе с командой на сборе в Сербии, - сообщается в Твиттере "Рубина".

Хавьер Нойя Сальсес – новый тренер "Рубина" по физической подготовке!🙌🏻



Испанский специалист уже приступил к работе с командой на сборе в Сербии.



Подробнее – https://t.co/7Wp30XPhhO pic.twitter.com/zmgTYCVGSJ – "Рубин" Казань (@fcrk) 17 июня 2018 г. Сальсес покинул "Спартак" 31 мая 2018 года по истечении срока контракта.

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