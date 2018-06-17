21:59 | Футбол — РФПЛ

Уволенный из "Спартака" тренер присоединился к "Рубину"


Хавьер Нойя Сальсес, долгое время работавший тренером по физподготовке в "Спартаке", занял аналогичную должность в "Рубине", информирует официальный сайт казанского клуба.

- Хавьер Нойя Сальсес - новый тренер "Рубина" по физической подготовке! Испанский специалист уже приступил к работе с командой на сборе в Сербии, - сообщается в Твиттере "Рубина".

Сальсес покинул "Спартак" 31 мая 2018 года по истечении срока контракта.

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