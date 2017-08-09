"Урал" - "Зенит": котировки букмекеров

Сегодня состоится матч 5-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Зенитом"​. Встреча в Екатеринбурге начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" - "Зенит"

Прогноз Winline – П1 10.0 – Н 2.75 – П2 1.30

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Зенит" - в среду, 9 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Годзюр - Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов - Емельянов, Фидлер - Димитров, Бикфалви, Григорьев - Ильин.

"Зенит": Лунев - Терентьев, Кришито, Маммана, Жирков - Кузяев, Паредес - Дриусси, Ерохин, Шатов - Кокорин.

ПОТЕРИ: Евсеев, Манучарян (оба - травма) - Новосельцев (травма), Смольников (дисквалификация).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Урал" ни разу не выигрывал у "Зенита" в чемпионатах России. Более того, в 12 предыдущих встречах смог набрать лишь одно очко, причем в самом первом матче этих соперников. Последующие 11 выиграл "Зенит".

"Урал" и "Зенит" являются двумя из четырех команд премьер-лиги, кто ни разу не проиграл в 4 первых турах нынешнего чемпионата. Правда, "Зенит" набрал в них 16 очков (4 победы), а "Урал" – 6 (1 победа, 3 ничьи).

ПРОГНОЗ

Александр МОСТОВОЙ, экс-полузащитник сборной России:

0:2. "Зенит" – явный претендент на золото, тем более только что уверенно разобрался со "Спартаком". Команда набрала отличный темп, и "Урал", при всем к нему уважении, питерцев не остановит.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

1:2. "Урал" в текущем сезоне еще не проигрывал, плюс соберется полный стадион. Но отобрать очки у лидера, только что размазавшего чемпиона, "шмели" не сумеют – класса не хватит. Ставлю на трудовую победу "Зенита" с очередным голом Кокорина.