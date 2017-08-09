09:14 | Футбол — РФПЛ

"Урал" - "Зенит": котировки букмекеров

Главный тренер "Зенита" Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ВОЛГИН
Главный тренер "Зенита" Роберто МАНЧИНИ. Фото Александр ВОЛГИН
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Сегодня состоится матч 5-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Зенитом"​. Встреча в Екатеринбурге начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" - "Зенит"

Прогноз Winline – П1 10.0 – Н 2.75 – П2 1.30

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Зенит" - в среду, 9 августа, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Годзюр - Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов - Емельянов, Фидлер - Димитров, Бикфалви, Григорьев - Ильин.

"Зенит": Лунев - Терентьев, Кришито, Маммана, Жирков - Кузяев, Паредес - Дриусси, Ерохин, Шатов - Кокорин.

ПОТЕРИ: Евсеев, Манучарян (оба - травма) - Новосельцев (травма), Смольников (дисквалификация).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Урал" ни разу не выигрывал у "Зенита" в чемпионатах России. Более того, в 12 предыдущих встречах смог набрать лишь одно очко, причем в самом первом матче этих соперников. Последующие 11 выиграл "Зенит".

"Урал" и "Зенит" являются двумя из четырех команд премьер-лиги, кто ни разу не проиграл в 4 первых турах нынешнего чемпионата. Правда, "Зенит" набрал в них 16 очков (4 победы), а "Урал" – 6 (1 победа, 3 ничьи).

ПРОГНОЗ

Александр МОСТОВОЙ, экс-полузащитник сборной России:

0:2. "Зенит" – явный претендент на золото, тем более только что уверенно разобрался со "Спартаком". Команда набрала отличный темп, и "Урал", при всем к нему уважении, питерцев не остановит.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент "СЭ":

1:2. "Урал" в текущем сезоне еще не проигрывал, плюс соберется полный стадион. Но отобрать очки у лидера, только что размазавшего чемпиона, "шмели" не сумеют – класса не хватит. Ставлю на трудовую победу "Зенита" с очередным голом Кокорина.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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mrleff

Goshka90 :)))

11:02

Goshka90

Уралу не победить команду, которая из 12 возможных очков набрала 16

10:52

Алый Дракон

""Урал" и "Зенит" являются двумя из четырех команд премьер-лиги, кто ни разу не проиграл в 4-х первых турах нынешнего чемпионата. Правда, "Зенит" набрал в них 16 очков (4 победы)..." ....А, что - "Зенит" особенный, и только им дают за победу 4 очка, а не 3, как остальным?)...

10:50

Уралмашевец

Раз газетка опять хвалит буков - значит, они опять обос...тся. Раньше всегда так было.

10:46

Патриот Сибири

О как! На сайте теперь запрещено писать об обратном трансфере Мутко из Спартака в Зенит? Неужели это нецензурная брань?

10:36

lelikbolik1963

"только что размазавшего чемпиона" - красиво сказал. действительно размазали

09:51