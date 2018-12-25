"Урал" подписал защитника БАТЭ и сборной Белоруссии

"Урал" на своем официальном сайте сообщил о подписании контракта с белорусским защитником Денисом Поляковым. 27-летний игрок перешел в состав клуба премьер-лиги из БАТЭ на правах свободного агента. Он присоединится к команде на сборе в Пафосе.

Ранее в этом году Поляков также выступал за АПОЭЛ, с которым выиграл чемпионат Кипра. А в составе БАТЭ он семь раз становился чемпионом Белоруссии.