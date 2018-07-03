"Урал" обыграл "Енисей"

"Урал" в товарищеском матче победил "Енисей" со счетом 2:0. Голы забили Эрик Бикфалви и Владимир Ильин.

Товарищеский матч

"Енисей" - "Урал" - 0:2 (0:0)

Голы: Бикфалви, 48 (0:1). Ильин, 51 (0:2).

"Енисей": Юрченко, Занев, Гасанов, Кичин, игрок на просмотре, Семакин, Комолов, Фатуллаев, Костюков, Кутьин, Обрадович.

"Урал": Баклов (Полетаев, 60), Балажиц (Данцев, 67), Меркулов (Хозин, 67), Динга, Фидлер (Егорычев, 46), Кулаков (Ароян, 67), Димитров (Бевеев, 67), Емельянов (Евсеев, 67), Ильин (Бавин, 67), Эль-Кабир (Глушков, 67), Бикфалви (Юсупов, 67).

3 июля. Баковцы. Стадион "Gradski stadion".