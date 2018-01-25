"Урал" обыграл "Астру" благодаря голу Чантурии

"Урал" в товарищеском матче обыграл "Астру" со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник Георгий Чантурия.

Товарищеский матч

"УРАЛ" (Россия) – "Астра" (Румыния) – 1:0 (1:0)

Гол: Чантурия, 42 (1:0).

"Урал": Годзюр (Баклов, 46), Данцев (Меркулов, 46), Динга (Ароян, 46), Кулаков (Чернов, 46), Димитров (Фидлер, 46), Емельянов (Евсеев, 46), Бумаль (Бевеев, 46), Ильин (Галимов, 46), Егорычев (Серченков, 46), Бикфалви (Манучарян, 46. Некрасов, 70), Чантурия (Портнягин, 46).

25 января. Лимасол