"Урал" будет играть в Тюмени, если поле в Екатеринбурге не справится с нагрузкой

"Урал" будет проводить матчи чемпионата России в Тюмени, если поле домашнего стадиона команды не выдержит нагрузки после игры с "Амкаром". Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин. Напомним, что встреча 1/4 финала Кубка России перенесена в Краснодар в связи с плохим состоянием газона на стадионе "СКБ-Арена" в Екатеринбурге. Игра 18-го тура чемпионата России с "Амкаром" пока из Екатеринбурга не перенесена.

- Во-первых, у нас есть заключение комиссии о пригодности поля. Во-вторых, у нас еще есть несколько дней, и динамика температуры говорит за то, что поле должно подойти к игре с "Амкаром", - цитирует ТАСС Прядкина. - Более того, мы пошли навстречу руководству "Урала" - они очень просили провести первый матч именно на домашней арене. Но вы знаете, что такое поле после силового, агрессивного футбола может испортиться, особенно ранней весной, так что мы предупредили "Урал", что если поле не выдержит, мы его закроем и они будут играть на резервной арене в Тюмени; там стадион первой категории, который соответствует всем требованиям РФПЛ.

Существует ли опасность того, что и матч с "Амкаром" состоится не в Екатеринбурге? Пока нет, но ряд мер они должны выполнить. Надо отметить, что по сравнению с прошлым годом ситуация, конечно, совершенно иная. В прошлом году в это время поле там было намного качественней.

Наверное, чуть-чуть упустили поле или не вовремя начали агрономные работы. Это должно быть наукой для руководителей клубов. Не хотелось бы больше залезать в их дела, рассуждать, что пошло не так, но думаю, если бы они провели матч с "Краснодаром" там, к матчу с "Амкаром" поле было бы однозначно не готово.